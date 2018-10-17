نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

المواطن - محمد سمعة

يطمح نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع المدافع الإسباني خوردي ألبا ظهير أيسر نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.

ويذكر أن ألبا لم يُمدد عقده حتى الآن مع برشلونة، مما جعله يفكر في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني مع بداية عام 2019.

ويريد يوفنتوس التعاقد مع ألبا ليكون بديلًا للظهير البرازيلي أليكس ساندرو والذي يرغب في ترك صفوف السيدة العجوز مع اهتمام تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وانضم ألبا إلى صفوف نادي برشلونة في عام 2012 قادمًا من صفوف نادي فالنسيا الإسباني.

تُوج خوردي ألبا بلقب بطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني عام 2012، كما سجل هدفًا في المباراة النهائية بشباك المنتخب الإيطالي.

شارك خوردي ألبا مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم عامي 2014 في البرازيل و 2018 في روسيا.

وربما يطلب نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة مبلغًا ماليًا كبيرًا للتفريط في خوردي ألبا.