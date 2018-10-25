نجم ريال مدريد على رادار PSG

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في التعاقد مع اللاعب الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن توخيل يريد التعاقد مع مواطنه توني كروس من أجل مشروع باريس سان جيرمان خاصة أن المدرب الألماني يبني فريقًا من أجل المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وذُكر في وسائل الإعلام الإسبانية، أن كروس يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي مدرب النادي الملكي.

وكان كروس انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2014 قادمًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني ونجح في الفوز ببطولات عديدة مع النادي الملكي مثل دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وبطولة كأس العالم للأندية.