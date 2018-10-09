نجم مانشستر سيتي يصل الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصل المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، لاعب نادي مانشستر سيتي، إلى العاصمة الرياض، للالتحاق ببعثة منتخب بلاده والتي تشارك في البطولة الرباعية الدولية.

ويُعد أوتامندي آخر اللاعبين وصولًا للمنتخب الأرجنتيني، حيث كان مرتبطًا بمباراة هامة مع ناديه في الدوري الإنجليزي ضد نادي ليفربول أول أمس الأحد.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني، نظيره المنتخب العراقي في أول مباراة للفريقين في البطولة الرباعية يوم الخميس حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” في الرياض.

شارك أوتامندي مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث ودع منتخب راقصي التانجو المسابقة من دور الستة عشر بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

سبق للاعب أوتامندي اللعب في صفوف نادي فالنسيا الإسباني، قبل انضمامه لفريق مانشستر سيتي في عام 2015.