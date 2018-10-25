نجم مانشستر يونايتد السابق يُحدد موعد اعتزاله

المواطن - محمد سمعه

أعلن الهولندي روبن فان بيرسي نجم نادي فينورد الهولندي أنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية موسم 2018-2019.

ونقلت شبكة البي بي سي تصريحات فان بيرسي والذي قال: سأعتزل كرة القدم بنسبة كبيرة بعد نهاية الموسم الجاري، سيكون عمري وقتها 36 عاماً وسأكون لعبت كرة القدم بشكل احترافي لمدة 18 عاماً، حيث بدأت وأنا في سن الخامسة.

وأضاف فان بيرسي: فضلت العودة إلى صفوف فريق فينورد لأعطي خبراتي للاعبي الفريق وربما الفوز معهم ببطولة شيء رائع، ولكن حقيقة هذا الأمر لم يشغل حيزاً كبيراً من عقلي.

لعب فان بيرسي من مع نادي آرسنال الإنجليزي في الفترة من عام 2004 حتى عام 2012، ثم انتقل بعد ذلك لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولعب معهم حتى عام 2015.

خاض فان بيرسي تجربة احتراف قصيرة في الدوري التركي مع نادي فنربخشة، ثم عاد لنادي فينورد في عام 2018.

فاز فان بيرسي مع الآرسنال بلقب في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما تُوج بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي مانشستر يونايتد في عام 2013.

شارك فان بيرسي مع المنتخب الهولندي في ثلاث بطولات لكأس العالم أعوام 2006 و2010 و 2014، كما سجل هدفًا شهيرًا من الوضع طائرًا في شباك منتخب إسبانيا في مونديال 2014 بالبرازيل.