نجم مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقده

المواطن - محمد سمعه

اقترب اللاعب الإنجليزي لوك شو ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد عقده مع الشياطين الحمر خلال الفترة الحالية، حيث من المنتظر تجديد عقد لمدة ثلاث سنوات.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إن شو استقر على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة.

وكان لوك شو قد انضم إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2014 قادمًا من صفوف نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، وغاب لفترة عن اليونايتد بسبب كسر في القدم.

من ناحية أخرى، ذُكر في وسائل الإعلام الإنجليزية أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي مُرشحًا لتدريب مانشستر يونايتد في حال رحل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

تولى مورينيو مسؤولية تدريب نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 بعد إقالة المدرب الهولندي لويس فان خال.

فاز مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008 على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي في نهائي شهير أقيم في العاصمة الروسية موسكو.