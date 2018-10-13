نجم منتخب البرازيل: مُعجب بأداء عطيف وسلمان الفرج والأخضر جيد

المواطن - محمد سمعه

قال البرازيلي فريد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرازيلي، أن المنتخب السعودي أدى مباراة جيدة أمام منتخب بلاده في البطولة الرباعية.

وتحدث فريد لقناة KSA SPORTS قائلًا: المنتخب السعودي لعب بشكل جيد أمامنا، رغم وجود فوارق، اعتقد أنهم لم يقصروا على الإطلاق.

وأضاف فريد: المنتخب البرازيلي استفاد كثيرًا بمواجهة المنتخب السعودي، وكما ذكرت الأخضر لعب بشكل جيد للغاية أمامنا.

وأكمل فريد حديثه قائلًا: الجمهور السعودي الرائع وسعيد بالاستقبال المثالي والذي تلقيناه خلال عند وصولنا إلى المطار.

وواصل فريد قائلًا: مُعجب للغاية بأداء سلمان الفرج وباللاعب عبدالله عطيف، لقد قدما مباراة مميزة للغاية أمامنا.

وكان المنتخب البرازيلي نجح في الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما كل من اللاعب جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واللاعب أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.