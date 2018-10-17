نجم هولندا يجذب أنظار روما وبرشلونة

المواطن - محمد سمعة

لفت اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي ومنتخب هولندا، أنظار كل من روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

ويريد كل من برشلونة وروما تعزيز صفوفهما الدفاعية، خاصة بعد إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي والبلجيكي توماس فيرمايلين مدافعي نادي برشلونة.

وقالت تقارير صحفية هولندية، إن أياكس لا يمانع رحيل دي ليخت صاحب الـ19 عامًا مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 60 مليون يورو.

سبق لنادي يوفنتوس الإيطالي أن دخل في ركب الأندية الراغبة في التعاقد مع دي ليخت.

رفض نادي أياكس منذ أربعة أشهر التفريط في اللاعب دي ليخت لنادي برشلونة رغم قوة العرض المالي، بسبب مشاركة نادي أياكس في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

تُوج نادي أياكس بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 1995 تحت قيادة مدربه الأسبق، الهولندي لويس فان خال.