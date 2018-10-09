نجوم العالم في السعودية .. حقيقة والإثارة بانتظار عشاقها

المواطن - محمد سمعة

تستعد المملكة لاستضافة البطولة الرباعية الدولية والتي تنطلق بداية من بعد غد الخميس بمشاركة أربعة منتخبات وهي المنتخب السعودي والمنتخب العراقي والمنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني.

وتُعد البطولة الودية بمثابة فرصة تحضيرية مميزة للمنتخب السعودي والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون البطولة بمثابة وجبة كروية دسمة لجميع الجمهور الرياضي في المملكة، خاصة لمشاركة منتخبي الأرجنتين والبرازيل بطلي العالم السابقين، كما أن المنتخبين يملكان العديد من النجوم والمحترفين في أقوى الأندية الأوروبية حاليًا.

وكان الإعلامي وليد الفراج تحدث عن قدوم المنتخب العراقي للمشاركة في البطولة الرباعية قائلًا: يا أهلا وسهلًا بأسود الرافدين، الله يحييكم يا نجوم حبايبنا العراق.

أما الناقد الرياضي عادل التويجري فتحدث عن وجود ماورو إيكاردي وباولو ديبالا نجمي المنتخب الأرجنتيني في السعودية قائلًا: النجوم في السعودية.

وسينتظر الجمهور السعودي بفارغ الصبر، مباراتي الأخضر أمام المنتخب البرازيلي يوم الجمعة المقبلة وأمام المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل.

كذلك سيُتابع الجمهور السعودي باهتمام شديد مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل.

ويرغب المنتخب السعودي في تحقيق الاستفادة القصوى من البطولة الرباعية، خاصة أن الأخضر يخوض حاليًا المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي لبطولة كأس أمم آسيا في الإمارات.

وكانت آخر مباراة دولية خاضها المنتخب السعودي، أمام منتخب بوليفيا في العاشر من سبتمبر الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.