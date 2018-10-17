نسف معتقدات طبية.. منها أسباب انتقال الإيدز وعلاقة المكيف بالإنفلونزا!

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن فكرة “أغلق المكيف وأنت خارج من الحمام حتى لا تصاب بالإنفلوانزا” لا أساس لها من الصحة.

وأضاف خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المجتمع تعمد جعل المصاب بالإيدز منبوذًا، واستعمل المرض لترهيب الناس من أي تجاوز جنسي، والعلم في السعودية توقف عند عام 1986م.

وتابع: “ما زلنا إلى اليوم نتخيل إذا الحلاق حلق بشفرة ملوثة انتقل للإنسان الإيدز رغم أن هذا غير صحيح علميًّا”، مضيفًا: “قد يكون هناك رجل مصاب الإيدز ويستمر في علاقته مع زوجته لعشر سنوات ولا ينتقل إليها الفيروس”.

وقال باهبري: “علاج الإيدز يستغرق 6 أشهر فقط لجعل الفيروس في الدم صفر”.