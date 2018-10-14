نصائح توعوية مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والغسالات

نصائح توعوية مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والغسالات

2018/10/14
الساعة 1:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات-المجمدات ( الفريزرات ) والغسالات بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات-المجمدات والغسالات.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق ومقسمة بحسب الجهاز المستخدم، وهي:

أولاً: الغسالات:
1. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.
3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).
4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي)
5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.
6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.
ثانياً : الثلاجات -المجمدات ( الفريزرات ).
1- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة مجالاً لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10 سم.
2- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
3- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).
4- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
5- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

 


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