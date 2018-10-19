نصائح ذهبية للحفاظ على بطاريات باور بانك

المواطن - متابعة

تقدم مجلة “بي سي فيلت” الألمانية بعض النصائح والإرشادات للحفاظ على سعة البطاريات الإضافية “باور بانك”، والاحتفاظ بحالتها المثالية لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت المجلة أنه يجب الحفاظ على حالة شحن البطارية الإضافية بنسبة تتراوح بين 30 و 70%.

وإذا فاقت النسبة 70% فلا يجوز مواصلة شحن البطارية، قبل خفض نسبة الشحن.

وإذا انخفض شحن البطارية عن 30%، يجب شحن البطارية فترةً أطول وبدرجة كافية، بدل الشحن لفترات قصيرة فقط، بالإضافة إلى تفريغ شحنة البطارية بشكل كامل مرة واحدة في الشهر، قبل إعادة شحنها تماماً، للحفاظ على إلكترونيات الشحن.

ولا يجوز تعرض البطارية الإضافية “باور بانك” لحرارة تفوق 40 درجة مئوية، أو البرودة الشديدة، التي تقل عن -10 درجات مئوية.

وعند انتهاء الشحن يجب فصل القابس من شبكة التيار الكهربائي، ولا يجوز إبقاء كابل الشحن موصولاً بمصدر التيار، كما يجب مراعاة جودة البطاريات عند شراء باور بانك جديدة، لأن الموديلات فائقة الجودة تحمي الجهاز والبطارية من الأضرار.