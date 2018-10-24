نصائح وأنشطة في الملتقى الأول للصحة البدنية بتعليم القنفذة

المواطن - القنفذة

نظمت إدارة تعليم القنفذة، أمس الثلاثاء، ملتقى للصحة البدنية تحت شعار “صحتي في غذائي ونشاطي” بقاعة الاجتماعات النسائية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية خديجة الشاعري، وعدد من التربويات والمجتمع المدرسي، ومشاركة الفريق الطبي المشارك بمحاور الملتقى نفذ قسم نشاط الطالبات الملتقى بهدف التوعية بأهمية الصحة البدنية للفرد والمجتمع والاستفادة من الخبرات الطبية والرياضية والتربوية والاجتماعية، ورعاية مدير التعليم الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي.

استهل الملتقى بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الملكي بعدها رحبت رئيسة قسم نشاط الطالبات درويشة نغيص بالمشاركات وبجميع الحاضرات ووضحت أهداف الملتقى والبرامج التي ينفذها النشاط في المدارس.

وعقب ذلك كانت افتتاحية مدير التعليم الدكتور الزاحمي عبر التقنية الذي رحب بجميع الحاضرات، مبيناً الدور الهام لبرنامج الصحة البدنية الذي أقرته وزارة التعليم، كما أشاد بهذه الانطلاقة الرائعة متطلعاً لحصاد ثمارها على صحة بناتنا الطالبات ولزيادة الوعي الصحي بينهن.

وفي ختام كلمته شكر الجهات المشاركة، وشكر المساعدة لاهتمامها ومتابعتها لهذه البرامج القيمة، كما شكر قسم النشاط والمشرفة القائمة على البرنامج، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد.

كما ألقت المساعدة الشاعري كلمتها بهذه المناسبة شاكرة قسم النشاط لإعداد هذا الملتقى ودوره الهام في توعية المجتمع التربوي عامة.

وبدأت محاور الملتقى بالدكتورة جيهان محمد أحمد أخصائية طب أسرة ومسؤولة القسم النسوي للصحة المدرسية بمستشفى القنفذة العام، والتي تناولت السمنة وأضرارها النفسية والصحية على الطالبة، وقدمت النصائح الطبية لتجنبها.

وبعد ذلك شاركت المدربة بمستشفى الأزهار الطبي سمية خماش العيسي وتحدثت عن الأنشطة الرياضية المعززة لصحة البدن، موضحةً أهمية النشاط البدني وكيفيته ودوره في الصحة العامة.

وتلتها ورقة عمل التغذية العلاجية للأمراض المزمنة للأخصائية دلال محمد الخيري بمستشفى المظيلف، حيث أشارت إلى أهمية الموازنة والتغذية السليمة والحميات الخاطئة وأضرارها.

ثم ورقة عمل لمسؤولة التوعية الصحية بصحة القنفذة الممرضة سارة أحمد السيد عن داء السكري تحدثت عن كل ما يتعلق بهذا المرض، والخطة العلاجية له.

من جانب آخر، تناولت المشرفة التربوية بقسم الإشراف التربوي الأستاذة ملاح المتحمي الرياضة البدنية في السنة النبوية مبينة حكمه في الإسلام والأدلة النبوية لذلك، وتلا ذلك الاستشارات التغذوية والذي قدمته أخصائية التغذية العلاجية سمر محمد الخيري، ثم انتقل الجميع للمعرض الخاص بالمناسبة والاطلاع على مشاركة مكاتب التعليم في المحافظة في هذا الجانب.

وأجرى إعلام الإدارة لقاء مع الطالبات المشاركات في المعرض، حيث تحدثت طالبة الصف الثالث الثانوي بالثانوية الأولى بالمظيلف ريناد حسين الراشدي عن مشاركتها بالمعرض بموضوع السمنة الذي يشكل نسبة كبيرة عند سكان المملكة، كما نقلت شعورها بالرضا والسعادة وهي تشارك بشيء يفيد الناس في حياتهم.

كما عبرت الطالبة وجود موسى المحمودي وعهود محمد الحسني، وليلى محمد المرحبي من مكتب القوز عن شعورهن قائلات: “شعورنا جميل عندما نذكر تاريخ أجدادنا في الألعاب الشعبية، ونشكر كل من ساهم في إعداد المعرض الرائع وأتاح لنا فرصة المشاركة متطلعات لتكراره بشكل أوسع”.