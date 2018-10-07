نظام جديد لحل مشكلة شحن ساعة أبل

المواطن - متابعة

أطلقت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام تشغيل الساعة الذكية “ووتش أو إس 5.0.1” وتلفزيون أبل tvOS.

ويعمل الإصدار الجديد على حل مشكلة تعذر شحن الساعة بعد تثبيت نظام التشغيل “ووتش أو إس 5″، وهو ما ينطبق أيضاً على ساعة أبل الذكية ووتش Series 3، فبعد توصيل كابل الشحن لمدة نصف ساعة سرعان ما تفرغ شحنة بطارية الساعة الذكية.

وتسببت هذه الأخطاء في إزعاج المستخدمين، الذين لم يتمكنوا من الحصول على مصدر طاقة بديل.

وإلى جانب إصلاح مشكلة شحن البطارية، يعمل الإصدار الجديد على إصلاح خطأين بسيطين في تطبيق التدريبات الرياضية.