نظام جديد لحل مشكلة شحن ساعة أبل

نظام جديد لحل مشكلة شحن ساعة أبل

2018/10/07
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
1700
0
طباعة
المواطن - متابعة

أطلقت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام تشغيل الساعة الذكية “ووتش أو إس 5.0.1” وتلفزيون أبل tvOS.

ويعمل الإصدار الجديد على حل مشكلة تعذر شحن الساعة بعد تثبيت نظام التشغيل “ووتش أو إس 5″، وهو ما ينطبق أيضاً على ساعة أبل الذكية ووتش Series 3، فبعد توصيل كابل الشحن لمدة نصف ساعة سرعان ما تفرغ شحنة بطارية الساعة الذكية.

وتسببت هذه الأخطاء في إزعاج المستخدمين، الذين لم يتمكنوا من الحصول على مصدر طاقة بديل.
وإلى جانب إصلاح مشكلة شحن البطارية، يعمل الإصدار الجديد على إصلاح خطأين بسيطين في تطبيق التدريبات الرياضية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم