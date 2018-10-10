نفاد تذاكر مباراة السعودية والبرازيل

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن نفاد جميع تذاكر مباراة السعودية والبرازيل المُقرر إقامتها، يوم الجمعة، في بطولة سوبر كلاسيكو.

وكانت شركة صلة قد طرحت تذاكر مباراة السعودية والبرازيل بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 650 ريالًا المنصة عائلات، و850 المنصة أفراد.

وتترقب الجماهير السعودية مباراة الأخضر والبرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، حيث تُمني النفس بظهور المنتخب بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة سوبر كلاسيكو، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، بعد غد الجمعة، على إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ثم يلعب مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في الملعب ذاته.