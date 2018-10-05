نفاد تذاكر مباراة الهلال والزمالك بالكامل

المواطن - محمد سمعه

أعلنت شركة صلة الرياضية عن نفاد جميع تذاكر مباراة الهلال والزمالك، ضمن مباراة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتُقام المباراة غدًا بين الهلال والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى مدينة الرياض بالأمس في المساء، كما حضر رئيس الزمالك مرتضى منصور إلى السعودية ظهر اليوم، وتم استقباله بحفاوة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة.

وستكون المباراة الثانية في بطولة السوبر المصري السعودي بين ناديي الزمالك والاتحاد في القاهرة يوم السادس من نوفمبر المقبل.