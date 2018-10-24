نقل مباراة الهلال والوحدة إلى مكة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة الهلال والوحدة في الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى مكة المكرمة.

وستُقام مباراة الهلال والوحدة، يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، فيما سيلعب الفريقان مباراة الدور الثاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويأتي قرار لجنة المسابقات نظرًا لأعمال الزراعة الشتوية المجدولة مُسبقًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وكان نادي الهلال قد طلب نقل مباراته أمام الاتحاد في الجولة السابعة إلى جدة، على أن تُقام مباراة الدور الثاني في الرياض، إلا أن مسؤولي العميد اشترطوا أن يُقام اللقاء الثاني أيضًا على ملعبهم وفقًا لما هو معلن في الجدول، وهو ما رفضه الزعيم.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد في الرياض، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.