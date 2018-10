نقل Selena Gomez سيلينا غوميز إلى المستشفى بعد نوبة هلع

المواطن - سعد العقيل

انتقلت الفنانة الأمريكية الشابة Selena Gomez سيلينا غوميز إلى المستشفى بسبب تعرضها لمشاكل صحية مرتين خلال الأسبوع الجاري.

وتم نقل Selena Gomez سيلينا غوميز ذات الـ26 عاماً لتلقي العلاج النفسي بعد تعرضها لأزمة طارئة وأكدت التحاليل المخبرية انخفاض عدد كرات الدم البيضاء وهو أحد أعراض أمراض الكلى الأمر الذي أصابها بالهلع بحسب من نشرته مجلة “people” الأمريكية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نشط وسم باسم Selena Gomez سيلينا غوميز مع دعوات لها بالشفاء، فيما طالب متابعوها كل من يحبها أن يغمرها بالحب والدعاء في هذه اللحظات.

والمعروف أن غوميز أصيبت بمرض الذئبة في وقت ما بين عام 2012 وأوائل عام 2014 وفي 14 سبتمبر 2017، أعلنت عن طريق إنستغرام أنها انسحبت من المناسبات العامة خلال الأشهر القليلة الماضية؛ لأنها أجرت عملية زراعة كلى بعد تبرع إحدى صديقاتها المقربات، الممثلة فرانشا رايسا.

والمعروف أن سيلينا ماري غوميز هي ممثلة ومغنية ومؤلفة أغاني أمريكية، ولدت في 22 يوليو 1992 بنيويورك، وعاشت في غران براري بولاية تكساس وهي المولودة الوحيدة لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي.

عرفت Selena Gomez سيلينا غوميز بدور أليكس روسو في مسلسل ديزني الحائز على جائزة الإيمي ويزردز أوف ويفرلي بليس (Wizards Of Waverly Place) بجانب الممثل ديفيد هنري، كما ظهرت في أفلام تلفزيونية أخرى لديزني مثل “قصة أخرى لسندريلا” (Another Cinderella Story) مع الممثل الكندي درو سيلي، وفي “برنامج حماية الأميرة” (Princess protection program) مع الممثلة ديمي لوفاتو، وفي “رامونا وبيزس”( Ramona and Beezus) مع الممثلة الصغيرة جوي كينج.

في عام 2008 أصبحت Selena Gomez سيلينا غوميز أصغر سفير رسمي لليونيسيف وتوسعت مهنتها إلى صناعة الموسيقى وأنشأت فرقة بوب تدعى سيلينا غوميز أند ذا سين (Selena Gomez & The Scene)، والتي أصدرت 5 ألبومات غنائية.