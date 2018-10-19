نور يُحفز جماهير الاتحاد: بدعمكم يُحقق التغيير أهدافه

المواطن - مروة نبيل

طالب نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور، الجماهير بضرورة مساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، للعودة إلى الانتصارات مرة أخرى.

ونشر محمد نور صورة للجماهير الاتحادية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وحفزهم لحضور مباراة العميد اليوم أمام أُحد، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقال محمد نور قبل مباراة الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: “جماهير العميد الوفية.. يا مدرج الذهب الأسطوري.. الموعد الجوهرة.. بدعمكم ومساندتكم يحقق التغيير أهدافه، واليوم عودة النمور بمشيئة الله”.

وتُعد مباراة الاتحاد وأُحد اليوم، هي الأولى التي يقودها المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش، ويأمل قيادة العميد لتحقيق فوزه الأول، وانتشاله من الأزمة الفنية والنفسية التي يمر بها هذا الموسم.

وتعول جماهير الاتحاد كثيرًا على بيليتش في قيادة العميد لتحقيق الانتصارات، بعد البداية المتذبذبة هذا الموسم، سواء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ودعها من دور الـ32.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الوحدة، وتلقى 4 هزائم، ليُحقق العميد البداية الأسوأ في مسيرته.