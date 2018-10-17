نيمار حقق مراده ببساطة

المواطن - محمد سمعة

نجح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في التألق بشكل لافت للأنظار أمام المنتخب الأرجنتيني بالأمس في الدورة الرباعية الودية.

واستغل نيمار بالفعل، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن منتخب بلاده الاستغلال الأمثل حيث راوغ وقدم العديد من الفواصل المهارية ضد لاعبي الأرجنتين في لقطات لاقت استحسان الحضور في ملعب الجوهرة المشعة.

وكان نيمار صنع هدف فوز المنتخب البرازيلي الوحيد في مباراة الأرجنتين، للاعب جواو ميراندا والذي سجل هدف الفوز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة.

وإذا تواجد ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، لكان خطف الأنظار من نيمار خاصة أن شعبية ميسي أكبر من نيمار.

وبسؤاله، علل نيمار منذ عام وقال بأنه ترك نادي برشلونة الإسباني وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان حتى يخرج من ظل ميسي.

شارك نيمار مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم روسيا 2018، حيث ودع منتخب راقصي السامبا البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين لهدف.

سبق لمنتخب البرازيل التتويج بلقب كأس العالم من قبل في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2002 بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد.

يستعد المنتخب البرازيلي خلال العام المقبل للمشاركة في بطولة كوبا أميركا والتي تُقام في أرضه.