نيمار: مستوى الأخضر لم يُفاجئني والأرجنتين لن تعاني بسبب ميسي

المواطن - محمد سمعه

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مواجهة منتخب بلاده للمنتخب الأرجنتيني غدًا في الدورة الرباعية.

وتحدث نيمار في المؤتمر الصحافي لمباراة البرازيل والأرجنتين قائلًا: لم أتفاجأ من مستوى المنتخب السعودي عندما لعب أمامنا، وأعلم أنه يملك إمكانيات كبيرة.

وأضاف نيمار: الأخضر سيتطور بشكل كبير في المستقبل، هذا الشيء المتوقع لي.

وتابع نيمار: بالفعل ليونيل ميسي لاعب كبير، ولكن منتخب الأرجنتين منتخب كبير يملك الإمكانيات اللازمة ويملك لاعبين مميزين.

وكان نيمار دا سيلفا صنع الهدف الأول للمنتخب البرازيلي والذي سجله اللاعب جابرييل خيسوس في شباك الحارس محمد العويس يوم الجمعة الماضية.

تُقام مباراة المنتخب البرازيلي ضد المنتخب الأرجنتيني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة في مدينة جدة.