نيمار وديبالا وفيرمينو يجذبون العالم إلى الرياض

المواطن - طارق سعد

يتوافد إلى الرياض على مدار الساعة موفدو قنوات وصحف عالمية لتغطية الدورة الرباعية الدولية “سوبر كلاسيكو” التي تحتضنها السعودية في الفترة 11-16 بمشاركة البرازيل والأرجنتين والعراق إلى جانب المستضيف السعودية.

وسخّرت القيادة الرياضية في السعودية 3 ملاعب لاستضافة هذا التجمع العالمي بوجود عملاقي الكرة التاريخيّين البرازيل والأرجنتين، حيث سيستضيف ملعب جامعة الملك سعود في الرياض مواجهتي السعودية ضد كل من البرازيل والعراق، بينما يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مواجهة الأرجنتين والعراق، على أن تُختتم البطولة بلقاء السوبر العالمي بين البرازيل والأرجنتين على أرضية ملعب الملك عبدالله في جدة.

وجاءت بطولة دوري الأمم الأوروبية التي دشنها الاتحاد الأوروبي (ويفا) مؤخراً، في صالح تنظيم دورة مصغرة تجمع البرازيل والأرجنتين لصعوبة لعبهما ضد منتخبات أوروبية في أيام فيفا، مما يُعد اقتناصة رائعة من قِبل القيادة الرياضية السعودية.