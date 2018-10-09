نيمار ورفاقه في الرياض فجر الخميس

المواطن - طارق سعد

تصل فجر الخميس بعثة منتخب البرازيل إلى الرياض لخوض وديتي السعودية والأرجنتين، ضمن مباريات الدورة الرباعية الدولية “سوبر كلاسيكو”.

وسيكون النجم العالمي نيمار على رأس القائمة إلى جانب فيرمينو نجم ليفربول وكوتينيو نجم برشلونة.

وستكون إقامة المنتخب البرازيلي في فندق رافال كيمبينسكي شمال الرياض، لقربه من ملعب جامعة الملك سعود التي تستضيف ودية السعودية والبرازيل الجمعة.