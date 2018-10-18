نيمار يُغازل برشلونة وريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اتفق مع إدارة النادي على الرحيل عن صفوف النادي الباريسي بنهاية موسم 2018-2019.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، إن نيمار توصل لاتفاق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان للرحيل عن النادي الفرنسي في صيف 2019، مقابل الحصول على 220 مليون يورو.

وبالطبع فإن هذا الاتفاق، سيجعل ريال مدريد وبرشلونة على أهبة الاستعداد للتعاقد مع نيمار والذي أعرب عن ندمه خلال الفترة الأخيرة على الانضمام لنادي باريس سان جيرمان.

وكان نيمار ترك برشلونة وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

شارك نيمار مع المنتخب البرازيلي في البطولة الرباعية الدولية والتي أقيمت مؤخرًا في المملكة، وتُوج بها منتخب البرازيل على حساب منتخب الأرجنتين.

تواجد نيمار مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ووصل مع راقصي السامبا إلى دور الثمانية في المونديال.