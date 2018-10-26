هبوط أسهم التكنولوجيا يهوي بالأسواق الأوروبية

المواطن - متابعة

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة متأثرة بتراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعدما جاءت نتائج شركتي التكنولوجيا ألفابيت وأمازون دون التوقعات.

وهبط المؤشر القيادي لأسهم منطقة اليورو 1.5 بالمائة، ونزل المؤشر داكس الألماني 1.7 بالمائة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8 بالمائة.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أسواء أداء شهري منذ أغسطس آب 2015.

وهوت أسهم فاليو الفرنسية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات 19 بالمائة بعد ثاني تحذير منها في ثلاثة أشهر بشأن الأرباح.