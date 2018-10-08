هبوط حاد للجنيه السوداني في أول أيام تحديد سعر الصرف اليومي

هبوط حاد للجنيه السوداني في أول أيام تحديد سعر الصرف اليومي

2018/10/08
الساعة 2:11 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حدد السودان سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي، أمس الأحد، في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وهي تحديد سعر الصرف اليومي.

والسعر الجديد يقل بكثير عن سعر الصرف الرسمي، السبت، البالغ 29 جنيهًا سودانيًّا للدولار.

وأعلن البنك المركزي السوداني، الخميس الماضي، أن الخرطوم ستبدأ من أمس الأحد تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثًا من المصرفيين ومكاتب الصرافة، في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.


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