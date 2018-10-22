هجمات إلكترونية تعطل موقع المنتدى السعودي للاستثمار

المواطن - الرياض

قبل انطلاقه بساعات، تعطل موقع منتدى مستقبل الاستثمار، بسبب هجمات إلكترونية.

ومن المقرر أن ينطلق المنتدى الهام الذي يعرف كذلك باسم دافوس الصحراء يوم الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل.

وسوف يشهد مؤتمر دافوس الصحراء هذا العام مشاركة دولية واسعة حيث ستظهر أسماء لم تشارك في الدورة السابقة مثل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان وشخصيات كان لها حضور لافت في العام الماضي مثل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وديفيد بوندرمان، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “تي بي جي” كابيتل،جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بلاك روك، جون فلينت، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، مجموعة “إتش إس بي سي” القابضة وستيفن منوشين، وزير الخزانة، الولايات المتحدة الأمريكية إضافة لأكثر من 100 شخصية من أبرز قادة الأعمال والمبتكرين كمتحدثين في دافوس الصحراء هذا العام.

وعلى مدى 3 أيام خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري يفرد المؤتمر 40 جلسة حوارية يشارك بها أكثر من 150 متحدثًا من 90 دولة حول العالم يمثلون 140 مؤسسة إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية فضلاً عن مستقبل الاستثمار في المملكة والعالم ويدرسون الفرص الواعدة التي يشكلها الاقتصاد السعودي.