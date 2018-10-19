هدرسفيلد ضد ليفربول .. الإصابات صداع في رأس كلوب

المواطن - مروة نبيل

يسعى يورجن كلوب إلى التغلب على الإصابات التي يُعاني منها فريقه، خلال مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وضربت الإصابات الفريق الأول لكرة القدم بالريدز خلال مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليفقد كلوب نجومًا مؤثرين في مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول المقبلة.

وتأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالريدز، الغيني نابي كيتا عن مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول في الجولة التاسعة، لمعاناته من إصابة في أوتار الركبة، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالريدز، كيتا في مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول المقبلة، ومواجهة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى لقاء النجم الأحمر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يتضح حتى الآن موقف السنغالي ساديو ماني من المشاركة في مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول المقبلة، حيث خضع لعملية جراحية في يده بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، ويأمل كلوب تجهيز اللاعب سريعًا.

وعانى المصري محمد صلاح من إصابة عضلية، فيما عانى الهولندي فيرجيل فان ديك، من إصابة في الأضلاع، الأمر الذي أثار قلق كلوب قبل مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول المقبلة، خاصة أنهم من عناصر الريدز الأساسية.

وعلى الرغم من إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالريدز، صلاح وفان ديك، إلا أنهما ظهرا في التدريبات الجماعية، ليقتربا من المشاركة في مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول بالجولة التاسعة.

وقبل مباراة هدرسفيلد ضد ليفربول في الجولة التاسعة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يقع هدرسفيلد في المركز الـ18 برصيد 3 نقاط.