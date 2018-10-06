هدف يعلن 49 فرصة تدريبية بعدة مجالات عبر برنامج تمهير

المواطن - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر 49 فرصة تدريبية لمجالات متعددة في مكة المكرمة عبر برنامج تمهير.

ويعتبر (تمهير) برنامجاً تدريبياً على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين وتتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

معايير الأهلية للمتقدمين على البرنامج:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).