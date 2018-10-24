هدف يُحول فروعه الـ22 في المدن والمحافظات إلى مراكز تأهيل وتوظيف

المواطن - واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إطلاق مبادرة لتحويل فروعه الـ 22 في المدن والمحافظات إلى مراكز تأهيل وتوظيف للباحثين والباحثات عن عمل، ومتابعة استقرارهم الوظيفي، وتقديم الدعم لأصحاب الأعمال لتوطين الوظائف المنتجة والمستقرة.

وقال مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، إن هذه المبادرة، تأتي ضمن مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الـ68 التي أُعلن عنها في وقت سابق، لدعم وتحفيز القطاع الخاص من أجل التوطين وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وأوضح الدكتور السديري، أن المبادرة تهدف إلى تطبيق نموذج عمل مراكز التأهيل والتوظيف في جميع فروع الصندوق، عبر التركيز على توظيف طالبي العمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) taqat.sa ومتابعة استقرارهم الوظيفي، وتحقيق مستهدفات التوظيف، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لمنشآت القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم الوظيفية وتوطين الوظائف المنتجة والمستقرة والمستدامة.

وأضاف مدير عام الصندوق، أن فروع “هدف” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، بدأت بتطوير أدائها ومنسوبيها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، عبر تقديم دورات في الإرشاد المهني المتخصص، وتقديم استشارات نوعية للرفع من جاهزية الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول على وظيفة ملائمة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، بالإضافة الى تدشين 3 فروع متنقلة خلال الأسابيع المقبلة لخدمة المناطق التي يتواجد بها فروع للصندوق.

وأكد الدكتور السديري، أن تحول فروع “هدف” إلى مراكز تأهيل وتوظيف لطالبي العمل، من شأنه أن يعزز من عمليات التوظيف في المدن والمحافظات، ورفع جودة نتائج ومخرجات التوظيف، وكذلك رفع نسبة مشاركة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في هذه الجوانب.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع “هدف” في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الالكترونية على الرابط: هنا.