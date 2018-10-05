هدم بيت راعي القطط

المواطن - متابعة

بدأت السلطات التركية هدم قصر عدنان أوكتار الذي اعتقل فيه أغسطس الماضي مع 168 شخصًا من أتباعه وسط إسطنبول.

وبسبب مخالفات بناء، بدأت بلدية إسطنبول يوم الخميس بهدم 23 جزءا من قصر أوكتار الفاخر المطل على مضيق البوسفور.

واستخدم القصر الذي يطلق عليه “بيت القطط” كمقر للبث التلفزيوني للعروض المثيرة للجدل التي تمزج بين الدين والغناء والرقص مع الفتيات.

وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض في يوليو الماضي على عدنان أوكتار الذي يصف نفسه بأنه مفكر إسلامي ويظهر في برامج دينية دعوية بصحبة راقصات.

والمعروف أن عدنان أوكطار أو أوكتار ولد في أنقرة عام 1956 وعاش فيها حتى عام 1979 عندما انتقل لإسطنبول حيث التحق بكلية الفنون الجميلة في جامعة المعمار سنان.

وخلال سنواته الجامعية، قام عدنان أوكتار ببحوث مفصلة في الفلسفة المادية والأيديولوجية السائدة التي تحيط به، وقام بإنشاء مؤسسة للبحث العلمي في تركيا.

تركز كتابات عدنان أوكتار على تفنيد وتكذيب نظريات التطور والارتقاء والنشوء وبيان تناقضها كما يركز في كتاباته أيضًا على موضوعات الماسونية والصهيونية والإلحاد.

عدنان أوكتار له أكثر من مائة كتاب حول قيم وأخلاقيات القرآن وحول مواضيع إيمانية عديدة ومختلفة وترجمت إلى العديد من اللغات العالمية ويكتب باسم هارون يحيى.

ومن أشهر مؤلفات عدنان أوكتار كتاب ” أطلس الخلق ” الذي يقع في 768 صفحة ويتحدث عن رفض نظرية النشوء والارتقاء لداروين.

وبعد اعتقال أوكتار وأتباعه، وافقت امرأة وصفتها وسائل إعلام تركية بـ”القطة المدللة” له على التعاون مع الادعاء والكشف عن تفاصيل تتعلق بالمنظمة التي أسسها، وخبايا حياته الشخصية مع العارضات التي اعتاد أن يحيط نفسه بهن.

واتهمت أوكتار بالتنكر خلف قناع الدين لتحقيق مآربه الخاصة، مضيفة: “كان الدين بالنسبة لأوكتار مجرد واجهة. كان مهووسا بجعل الفتيات يحدقن إليه وكأنهن مغرمات به، وفي حال إخفاق إحداهن بذلك كان يقطع البث، ويعاقب الفتاة على ذلك”.