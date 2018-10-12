هدية غالية من المنتخب السعودي للأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

سيراقب المنتخب الأرجنتيني، اليوم، عن كثب مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب البرازيلي في البطولة الرباعية.

وسيهتم المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بمتابعة أداء المنتخب البرازيلي عند مواجهة المنتخب السعودي من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لراقصي السامبا.

ويذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب البرازيل يوم الثلاثاء المقبل في ختام الدورة الرباعية والتي تستضيفها المملكة حاليًّا.

وبسبب مباراة السعودية والبرازيل، فإن أداء الأخضر سيقدم هدية غالية لمدرب المنتخب الأرجنتيني لمعرفة كيفية وضع الخطة المناسبة لمواجهة المنتخب البرازيلي.

ومن المعروف عن المنتخب البرازيلي بناؤه للهجمة بداية من حارس مرماه وصولًا إلى خط الهجوم.

يذكر أن منتخب الأرجنتين قدم أداءً مميزًا أمام المنتخب العراقي بالأمس في الدورة الرباعية، في مباراة انتهت بفوز الأرجنتين برباعية دون رد.

جدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين ضد المنتخب البرازيلي ستُقام في مدينة جدة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف منتخب راقصي التانجو بسبب اعتذاره مؤخرًا عن خوض أي مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وشارك ميسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا مع منتخب بلاده، حيث ودع منتخب راقصي التانجو البطولة من دور الستة عشر، بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي بطل المونديال برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

سبق للمنتخب الأرجنتيني الفوز ببطولة كأس العالم من قبل في مناسبتين عامي 1978 في الأرجنتين وفي عام 1986 بالمكسيك.