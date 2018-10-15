هذه الأسباب أطاحت بابن دغر من رئاسة وزراء اليمن

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إقالة حكومة أحمد عبيد بن دغر، وتعيين معين عبدالملك رئيسًا للوزراء بدلًا منه.

في إطار متصل، فإن هناك مجموعة أزمات أدت إلى إقالة أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية، وبحسب بيان الرئاسة اليمنية، جاء قرار إعفاء ابن دغر جاء نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، حيث إن الحكومة اليمنية لم تتخذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي وخصوصًا انهيار العملة.

كما أن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة.