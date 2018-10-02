هذه فوائد الفواتير النظامية للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أكدت ضريبة القيمة المضافة أن الفواتير النظامية تساعد المنشآت الخاضعة للضريبة على تقديم إقراراتها الضريبية المستحقة في الوقت المحدد.

وتابعت ضريبة القيمة المضافة أن الفواتير النظامية تُمكن أيضًا المنشآت من استيفاء إجراءات استرداد الضريبة على المدخلات.

ويسمح التسجيل بضريبة القيمة المضافة للمنشآت باسترداد الضريبة المتحملة على المشتريات، وتنظيم المعاملات المالية ومعرفة الضريبة على المدخلات والمخرجات بشكل واضح.