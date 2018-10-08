هزة ارتدادية قوية تضرب هايتي بعد زلزال مدمر

المواطن - متابعة

تعرضت هايتي لهزة ارتدادية قوية شمالي البلاد اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من وقوع زلزال مدمر أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الهزة الارتدادية بلغت قوتها 2ر5 درجة وكانت على بعد 16 كيلومترًا قبالة مدينة بورت دي بيه وعلى عمق 10 كيلومترات، وهي نفس المنطقة التي ضربها زلزال يوم السبت.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في هايتي أن ثمانية أشخاص قتلوا في بورت دي بيه وثلاثة أشخاص في بلدة جروس مورن وشخص آخر في مدينة سان لويس دو نور ، فيما تعرض 188 شخصًا آخرين للإصابة جراء الزلزال.