هكذا تتجنب التهاب المثانة في الخريف

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يعاني البعض من مشكلة التهاب المثانة في فصل الخريف؛ نظراً للتقلبات الجوية، مما يستلزم استشارة الطبيب.

وفي هذا السياق يوضح الدكتور راينهولد شيفر أن الإصابة بالتهاب المثانة تكثر خلال فصلي الخريف والشتاء، ويتدهور سريان الدم بالأغشية المخاطية بفعل البرودة وانخفاض درجات الحرارة، ويضعف جهاز المناعة، فتصبح المثانة أكثر عرضة للالتهابات.

وأشار أخصائي المسالك البولية الألماني إلى أن أعراض التهاب المثانة، الذي يهاجم المرأة خاصةً، تتمثل في آلام أسفل البطن، والرغبة المستمرة في التبول، وحرقان البول.

ويمكن علاج التهاب المثانة بمضاد حيوي، تكون الوقاية منه بالإكثار من شرب السوائل، وتدفئة الأقدام، وأسفل البطن.