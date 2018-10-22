هكذا تعامل عامل نظافة مع علم المملكة بعد سقوطه بالدمام

هكذا تعامل عامل نظافة مع علم المملكة بعد سقوطه بالدمام

2018/10/22
الساعة 3:47 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام 

وثق أحد مصوري السناب بعدسته اليوم بمدينة الدمام، قيام أحد عمال النظافة برفع العلم السعودي عن الأرض ووضعه فوق كتفه بعد سقوطه  بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة.

وقد لاقى تصرف هذا العامل إعجاب العديد من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن ما قام به العامل هو احترام لعلم هذا الوطن الغالي وما يحمله من عبارات غالية وهي كلمة التوحيد وكذلك شعار المملكة، مشيرين إلى أن ما قام به هذا العامل يستحق الإشادة والتكريم.  


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