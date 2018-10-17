هكذا يتم حماية الرضيع من تشوهات الرأس

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قال البروفيسور الألماني هانز يورجن نينتفيش: إن الرضع يستلقون على الظهر كثيرًا في البداية، وغالبًا في الوضعية ذاتها؛ ما يؤدي لدى البعض إلى الإصابة بتشوهات في الرأس.

وأوضح طبيب الأطفال أن تسطح مؤخرة الرأس يعد أبرز تشوهات الرأس، وهو يحدث عندما يفضل الرضيع إدارة رأسه في اتجاه واحد.

ولمواجهة ذلك، ينصح نينتفيش الوالدين بالنظر إلى الرضيع من جوانب مختلفة باستمرار والتحدث معه، حيث يقوم الطفل بإدارة رأسه باتجاه الأصوات والوجوه.

وبعد استشارة طبيب الأطفال يمكن للرضع بدءًا من عمر شهر الاستلقاء على البطن لمدة قصيرة تحت إشراف الوالدين، حيث يعمل ذلك على تقوية عضلات الكتف ومؤخرة العنق.

وفي حال التشوهات الشديدة يمكن حينئذ اللجوء إلى العلاج الطبيعي والعلاج بالخوذة، حيث يرتدي الطفل خوذة خاصة لفترة محددة من أجل علاج التشوهات.