هل الرجال المصابون بالعقم أكثر عرضة للوفاة المبكرة؟

المواطن - متابعة

كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يعانون من نوع معين من العقم هم أكثر عرضة للوفاة بشكل مبكر.

وبحسب الدراسة فإن الرجال الذين يعانون من العقم الناجم عن نقص النطاف، تزداد لديهم نسبة الوفاة المبكرة بشكل ملحوظ مقارنة مع غيرهم من الرجال الذين يعانون من العقم لأسباب أخرى.

وتقول الدكتورة كلارا هيلين غلازار، رئيسة فريق البحث: “لسنا متأكدين من السبب وراء هذه الظاهرة بعد، غير أنني أعتقد أنها قد تكون بسبب عوامل وراثية كامنة.

وأضافت بالتأكيد نحن بحاجة إلى المزيد من البحوث لتحديد السبل التي يمكن من خلالها الحد من تأثير العقم الناجم عن نقص النطاف على حياة المصابين به.”

إضافة إلى ما سبق، وجدت الدراسة أن العقم الناجم عن نقص النطاف عند الذكور والذي يتسم بانعدام الحيوانات المنوية لديهم، مرتبط بشكل وثيق ببعض الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والسكري.

يذكر أن السبب الأكثر شيوعاً للعقم هو عدم مقدرة الحيوانات المنوية من الوصول إلى السائل المنوي، نتيجة انسداد في الأقنية الناقلة في الخصيتين.

كما يرتبط انخفاض نسبة الحيوانات المنوية بعوامل مختلفة مثل الالتهابات المنقولة تناسلياً، وتعاطي المخدرات، والاختلالات الهرمونية، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى التعرض للمواد الكيميائية الضارة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.