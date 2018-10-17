هل تتم صفقة انتقال هازارد إلى القلعة الملكية بمدريد؟

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أثار اللاعب البلجيكي، إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، الحديث قبل أيام، عندما أشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني هو حلم حياته، وأن الفريق الملكي هو الأفضل في العالم.

وبتواصل الحديث عن اقتراب النجم البلجيكي، من الانضمام إلى الريال، نقلت صحيفة “إكسبريس” عن مارك شوارزر حارس تشيلسي، وزميل هازاد السابق، أن اللاعب البلجيكي قد ينتقل إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، في يناير 2019، وليس الصيف المقبل.

وقال شوارزر: “أنا لست متأكدًا من أنه لن يغادر في يناير”.

وأضاف: “لقد بقي أمامه أقل من عامين فقط من تعاقده مع تشيلسي، وسيكون أمرًا صادمًا انتقاله إلى ريال مدريد في يناير”.

وأضاف: “بعض الناس سيشعرون بالانزعاج من رغبة هازارد، في النهاية هو يتحدث عن ريال مدريد، وليس منافسًا مباشرًا في الدوري الممتاز، ريال مدريد واحد من أنجح الأندية على هذا الكوكب”.

يذكر أن ريال مدريد قد سعى لضم هازارد -وفقًا لتقارير إعلامية- في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، بسبب مبالغة تشيلسي في طلباته المالية.