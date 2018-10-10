هل تصدق.. تعیین أول وزیرة انتحار في أوروبا

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة، وربما تكون الأولى على مستوى العالم، عينت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وزيرة انتحار، كجزء من جھد وطني للحد من عدد الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار بشنق أو قتل أنفسهم بالرصاص على سبيل المثال.

وسميت ماي جاكي دويل-برايس في المنصب الجديد في الوقت الذي يجتمع ممثلو 50 دولة في لندن، الأربعاء، لحضور قمة للصحة العقلية.

كما تعھدت بتقديم 8.1 مليون جنيه إسترليني (4.2 مليون دولار) لضمان استمرار عمل جمعية ساماريتانس الخيرية لتقديم خط ساخن مجاني للإرشاد.

ووصفت “ذي كامبين أغانست ليفينغ ميزرابلي” (الحملة ضد العيش البائس)، المخصصة للوقاية من انتحار الذكور، تعيين الوزيرة بأنه خطوة رائدة.

وقال سايمون غونينغ، الرئيس التنفيذي للحملة: إن ھذه الخطوة تساعد على “تسليط الضوء على الانتحار وآثاره المدمرة، وإزالة وصمة ھذه القضية، ومواصلة بناء الدعم لجميع المتضررين في أنحاء المملكة المتحدة”.