هل تغير لون الطماطم من الداخل يعني سُميتها؟

هل تغير لون الطماطم من الداخل يعني سُميتها؟

2018/10/01
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه لا صحة بشأن وجود علاقة بين لون الطماطم من الداخل، ووجود بقايا مبيدات أو هرمونات تؤكد سُميتها.

وقالت الوزارة: إن المعلومات المتداولة غير صحيحة؛ وذلك لأن تغير لون الطماطم من الداخل يعود إلى عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، وأحيانًا إلى نقص عنصر البوتاسيوم.

وشددت البيئة والمياه والزراعة على أن هذه ظاهرة طبيعية لا ينتج عنها أي سُمية، متابعةً أن متبقيات المبيدات والهرمونات، لا تُلاحظ في المحاصيل الزراعية ظاهريًّا، بل تحتاج إلى فحص مخبري.


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