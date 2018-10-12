هل عدم دفع رسوم الجدية يُسقط حق المستفيد في البحث عن سكن؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن صحة الرسائل المُرسلة إلى جوالات المستفيدين، والتي تطلب سداد مبلغ 1500 ريال رسوم الجدية في البحث عن سكن.

وأكدت وزارة الإسكان ردًّا على الاستفسار، أن رسوم الجدية هي تضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممول للمستفيد.

ولفتت إلى أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج وهي لمرة واحدة فقط يتم دفع رسوم الجدية.

ليرد المواطن: “ماذا لو لم يدفع المستفيد هذا المبلغ.. هل يسقط حقه في البحث عن سكن؟!”.

وأجابت الإسكان أنه يتطلب من المستفيد دفع الرسوم لحجز الوحدة السكنية، ويتم احتسابه من قيمة المنتج، أي أنها شرط للحصول على المنتجات.