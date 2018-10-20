المواطن - الرياض

رد الدكتور خالد النمر على استفسار بشأن هل لحم النيص علاج لضعف القلب؟

وأكد النمر أن لحم النيص ليس علاجاً لضعف القلب بل إنه لا يناسب مرضى ضعف القلب لأن كل 100جم من لحمه تحتوي 1042ملج صوديوم و65 ملج كلسترول.

والنيص أو الشيهم أو الدعلج بالإنجليزية: Porcupine هي عائلة من القوارض يميزها غطاء من الأشواك الحادة، التي تستخدمها للدفاع عن نفسها من الحيوانات المفترسة، أما موطنها الرئيسي في الأمريكيتين، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

والنيص هو ثالث أكبر نوع قوارض بعد خنزير الماء والقندس، ومعظم حيوانات النيص يتراوح طولها بين (64-91 سم)، وطول ذيلها من (20-25 سم)، ووزنها من (5.4-15.9 كج)، وهي دائرية وكبيرة وبطيئة.

والنيص عموماً من الحيوانات العشبية؛ ويأكل أوراق الشجر والأعشاب والأغصان والنباتات الخضراء مثل النفل، وفي الشتاء يتغذى على اللحاء.