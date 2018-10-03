هل وجود مخالفات على المركبة يمنع نقل ملكيتها إلى آخر؟

المواطن - الرياض

رد المرور على استفسار بشأن إمكانية نقل ملكية سيارة من شخص إلى آخر، على الرغم من وجود مخالفات عليها.

وأكد المرور أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وفي سياق آخر، أجاب المرور على استفسار بشأن تخطي “كافر” سيارة خط المشاة والإشارة حمراء، حيث أكد أن في حال الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء تسجل كمخالفة تنظيمات السير على الطرق.