هل يرغب نيمار في العودة إلى قلعة البرشا من جديد؟

المواطن - أميرة محمد

بعد أن غادر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نادي برشلونة الإسباني، صيف 2017، متجهًا نحو باريس سان جيرمان الفرنسي -في صفقة دفع فيها الأخير قيمة فسخ عقد اللاعب والتي بلغت 222 مليون يورو؛ لتصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق- أفادت تقارير صحافية إسبانية، صباح اليوم الأربعاء، أن النجم البرازيلي لا يزال يعرض نفسه للعودة للنادي الإسباني من جديد.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن نيمار لا يزال يرغب في العودة إلى برشلونة، ويواصل إرسال رسائل إلى النادي الكتالوني توحي أنه يريد العودة عاجلًا أو آجلًا.

وأضافت الصحيفة أن نيمار يأسف لرحيله عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وأنه يفتقد رفاقه السابقين، لاسيما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة أشارت إلى أن عودة نيمار إلى النادي تبدو مستحيلة، خاصة بالنسبة لإدارة الفريق، بسبب الأذى التي تسببه للنادي بسب طريقة خروجه.

يذكر أن اللاعب البرازيلي قد ذهب في أغسطس الماضي لزيارة مقر نادي برشلونة، والتقى باللاعبين، في محاولة للعودة إلى النادي من جديد.