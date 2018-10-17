هل يسبب ارتفاع ضغط الدم عصبية وانفعالًا؟

هل يسبب ارتفاع ضغط الدم عصبية وانفعالًا؟

2018/10/17
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب حالة من العصبية وتعكر المزاج.

وأجاب في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عن سؤال: هل ارتفاع الضغط يسبب عصبية وسرعة انفعال؟ بقوله: “نعم.. ممكن يسبب ذلك وإن كان قد يكون له أسباب أخرى عضوية أو نفسية”.

وينصح الأطباء عادة بالمحافظة على مستوى الضغط المثالي، واستشارة الطبيب في حال تغير مستوى الضغط، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشكل ارتفاع أو انخفاض الضغط بشكل مستمر.


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