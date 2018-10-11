هل يمكن استيراد سيارات تعرضت لحوادث من دول الخليج؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن استيراد سيارات وقعت لها حوادث في دول الخليج، هل هي ممنوعة من الدخول أم شرط الحوادث والتالف فقط على السيارات المستوردة من خارج الخليج؟

وأوضحت الجمارك ردًّا على الاستفسار أنه يمنع استيراد السيارات التي سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه والتي عادة يختم على استمارتها عبارة “Salvage” أو ما يرادفها من عبارات بلغة أخرى.

وفي سياق متصل، أفادت الجمارك بأنه يُسمح باستيراد المركبات بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات المقاييس السعودية، ولمعرفة المزيد حول استيراد المركبات يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.