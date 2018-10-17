هل يُقارن صلاح برونالدو وميسي؟

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بعد أن تحول إلى رمز للنجاح في مصر، بعد موسمه الرائع مع نادي ليفربول الإنجليزي، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، بات اسم الجناح المصري محمد صلاح يوضع جنبًا إلى جنب مع نجمي الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

لكن مع تراجع أداء صلاح هذا الموسم، رأى نجم كرة القدم الإنجليزية مهاجم ليفربول المعتزل روبي فاولر، أن وضع صلاح مع اللاعبين الفذين في خانة واحدة سبب مشاكل للاعب “الريدز”.

وقال فاولر إنه “من المستحيل تقريبًا لأي لاعب مجاراة أرقام ميسي ورونالدو”، بالنظر إلى استمرارية اللاعبين في التسجيل بمعدلات مذهلة لمواسم متتالية.

وتابع فاولر في تصريحات لصحيفة “ميرور” البريطانية: “المشكلة أن صلاح (ومعه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير) وضعا نفسيهما في فئة واحدة مع ميسي ورونالدو بمعدلات تهديفية كبيرة الموسم الماضي. لكن هذا غير صحيح ما لم تلعب لبرشلونة أو ريال مدريد، مع فريق من مستوى آخر”.

وأضاف: “بشكل عام، لا أعتقد أنه يجب مقارنة أي لاعب بميسي ورونالدو”.

يذكر أنه خلال الموسم الماضي سجل صلاح 44 هدفًا في 52 مباراة في كل المسابقات، مقابل 3 أهداف فقط فيما لُعب من الموسم الجاري حتى الآن.

وأحرز ميسي 574 هدفًا في 560 مباراة، مقابل 577 هدفًا لرونالدو في 772 لقاء، واحتكر الاثنان الجوائز الفردية العالمية حتى العام الماضي.

وأدى موسم صلاح اللافت إلى وجوده بين المرشحين الثلاثة لنيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، إلى جانب رونالدو ولوكا مودريتش، علماً أن الجائزة ذهبت في نهاية المطاف إلى النجم الكرواتي.