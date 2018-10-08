هنا أبرز تعديلات نظام المرور .. تعريف التفحيط وتعليم قيادة المركبات

هنا أبرز تعديلات نظام المرور .. تعريف التفحيط وتعليم قيادة المركبات

2018/10/08
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي بدء نشر التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ 115) وتاريخ 05/ 12/ 1439.

وضمن تعديلات المرور، على مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة خلال سنتين من تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه في البند أولًا من هذا المرسوم تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع هذا التعديل.

وأيضًا ضمن التعديلات، تعريف التفحيط، وهو إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها لأجل الاستعراض.


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