هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

المواطن - الرياض

سجلت أسعار العملات العربية اليوم الخميس مقابل الريال، حالة من التباين.

وتقدم “المواطن” تسهيلًا على قراءها أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7756 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0209 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7998 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.6462 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9492 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 320.3071 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2818 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1893 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3402 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.6404 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.6858 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3723 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3949 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5320 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3271 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0064 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 155.2977 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7414 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3279 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7530 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7581 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4651 فرنك جيبوتي