هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

سجلت أسعار العملات العربية اليوم الخميس مقابل الريال، حالة من التباين.
وتقدم “المواطن” تسهيلًا على قراءها أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7756 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0209 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7998 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.6462 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9492 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 320.3071 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2818 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1893 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3402 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0810 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.6404 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.6858 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3723 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3949 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5320 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3271 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0064 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 155.2977 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7414 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3279 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7530 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7581 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4651 فرنك جيبوتي